В Москве состоится международный фестиваль короткого метра Moscow Shorts ISFF

Фестиваль короткого метра Moscow Shorts ISFF с 7 по 9 февраля состоится в кинотеатре «Москино Космос». Об этом рассказали ТАСС организаторы мероприятия.

«Полюбившийся москвичам фестиваль Moscow Shorts врывается в 2022 год с марафоном короткого метра 7-9 февраля. Показы пройдут традиционно на площадке главного партнера фестиваля — в кинотеатре „Москино Космос“. В этом году фестиваль изменил формат: показы будут проходить трехдневными блоками, пять раз в год. В феврале в каждый из дней будет представлено по пять лучших картин. Всего зрители увидят 15 коротких метров», — говорится в сообщении.





За три дня марафона Moscow Shorts зрители смогут увидеть следующие картины: «Чернильное море», «Холодно», «Тихо», «Заика», «Быть призраком», «Бьянко», «Детектив-Палец и бесконечный дом».





Международный фестиваль Moscow Shorts ISFF — это первый ежемесячный кинофестиваль в России.





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