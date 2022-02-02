Умерла итальянская актриса Моника Витти

Итальянская актриса, известная по ролям в картинах Микеланджело Антониони, скончалась на 91-м году жизни. Об этом со ссылкой на ее мужа Роберто Руссо сообщил итальянский политик Вальтер Вельтрони.





«Роберто Руссо просит меня передать, что Моники Витти больше нет. Я делаю это с большой болью, нежностью, сожалением», — написал он в твиттере.





Моника Витти получила всемирную известность вместе с режиссером Микеланджело Антониони, пригласившим ее в начале 1960-х годов в трилогию «Приключение», «Ночь», «Затмение» и ленту «Красная пустыня».





За время актерской карьеры она снялась более чем в 30 картинах итальянских режиссеров, а также получила пять национальных итальянских кинопремий «Давид ди Донателло» за лучшую женскую роль. В этом достижении ее обошла только Софи Лорен — в ее арсенале шесть статуэток «Давида».





В конце 1980-х годов Витти дебютировала как режиссер, сняв ленту Scandalo segreto. Она также написала сценарий и сыграла главную роль в этом фильме, после выхода которого ушла из большого кино. Витти продолжила сниматься на телевидении и играть в театре. В 1990-е годы ее заслуги в кинематографе отметили «Золотым львом» на Венецианском фестивале.





С начала 2000-х годов Моника Витти вела закрытый образ жизни из-за тяжелого заболевания.





Фото: кадр из фильма «Затмение»