Лэнд-проект молодых российских художников открылся в Подмосковье

Проект «Белый лес» появился в парке имени Казимира Малевича в Одинцовском округе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.





В проект вошли работы художников Григория Орехова, Алексея Луки, арт-объединения «Художественное уединение», в которое входят художницы Ирина Корина, Ольга Петруненко, дуэт «ЕлиКука» и группа «Обледенение архитекторов».





«Архитектуру парка дополнили креативными геометрическими формами и зеркальными поверхностями, установили объемную деревянную композицию «Точка опоры» и огромные холсты с изображением лесных деревьев — буквально их ростовые портреты», — отмечается в сообщении.





Композиция из деревянных частей, созданная Алексеем Лукой, вписана в естественный ландшафт. Автор предлагает задуматься, поглощает ли природа старые памятники и развалины, или, наоборот, они поглощают ее. Или в их взаимодействии рождается нечто новое и единое.





Инсталляция Григория Орехова представляет собой красную ковровую дорожку длиной 250 метров, протянувшуюся в лесу. С древних времен красные дорожки имели символическое значение — путь победителей. Их расстилали перед правителями и военачальниками. Проходя по дорожке в парке, посетители могут примерить на себя роль властителей, пока их внимание не захватит окружающий пейзаж. По мнению автора, стремление к славе и власти ничтожно рядом с природой.





«Белый лес», первый лэнд-проект в парке Казимира Малевича, будет открыт для посещения до 1 марта. 14 февраля авторы проведут экскурсию.





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