Вышел трейлер фантастического фильма «После Янга» с Колином Фарреллом

Ролик по кинокартине о роботе, ставшем членом семьи, появился в Сети, на YouTube-канале независимой американской кинокомпании А24.





Фильм снят по мотивам рассказа Александра Вайнштейна «Прощание с Янгом». Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в прошлом году. Выход картины в международный прокат запланирован на 4 марта. В этот же день «После Янга» выйдет на Showtime.





История разворачивается в будущем, когда роботы обретают чувства. Андроид по имени Янг становится частью семьи, состоящей из родителей и дочери. Однажды робот впадает в цифровую кому. Семья переживает его «болезнь» и пытается найти средство, чтобы починить Янга.





Главные роли в фильме исполнили Колин Фаррелл, Малеа Эмма Тяндравиджая, Джастин Х Мин и Джоди Тернер-Смит. В драме также снялись Хейли Лу Ричардсон, Сарита Чудхури, Клифтон Коллинз-младший, Ава ДеМари, Ив Линдли и другие актеры.





Режиссером и сценаристом «После Янга» выступил Когонада, известный по работе над фильмом «Колумбус». Среди продюсеров проекта значатся Эндрю Голдман, Кэролайн Каплан, Пол Мези и другие.





Фото: кадр из фильма «После Янга»