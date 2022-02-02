Российский сериал «Естественный отбор» выйдет на видеосервисе Streamz

Драмеди «Естественный отбор» Кирилла Алехина станет первым отечественным веб-сериалом на европейской онлайн-платформе Streamz. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

«Мы смотрим кино со всей планеты, и „Естественный отбор“ сразу нас покорил. Нам понравилась героиня — дерзкая, милая и смешная. Понравились режиссура и арт-дирекшн. Это интернациональная история с классным юмором. Молодая аудитория в Бельгии любит романтические комедии, но ищет свежее прочтение классических сюжетов. Ей любопытно узнать, как знакомятся ровесники в России», — процитировали в пресс-службе дистрибьютора Бенедикта Самзуна, который представляет компанию Blackpills.





Проект выйдет на бельгийском видеосервисе Streamz, где представлены фильмы и сериалы ведущих мировых студий.





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