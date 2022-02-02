По новой книге Стивена Кинга «Билли Саммерс» снимут сериал

02.02.2022

По новой книге Стивена Кинга «Билли Саммерс» снимут сериал
Телевизионной адаптацией криминального триллера займется кинокомпания американского режиссера Джей Джей Абрамса, сообщает Deadline.

По информации издания, студия Bad Robot снимет мини-сериал по мотивам романа Стивена Кинга, в котором нашли сочетание элементы детектива, ужасов, триллера и драмы. Книга вышла в прошлом году и стала бестселлером.

Главный герой «Билли Саммерса» — киллер, который решает завязать со своим ремеслом и жить спокойной жизнью без убийств. Он берет последний заказ, однако жизнь вносит коррективы в его планы.

Как пишет издание, события в сериале будут развиваться стремительно, однако других подробностей пока нет. Предполагается, что экранизация будет состоять из шести — девяти серий. 

Джей Джей Абрамс выступит одним из продюсеров сериала. К проекту также присоединятся режиссер и продюсер Эдвард Цвик («Влюбленный Шекспир»), режиссер и сценарист Маршалл Херсковиц («Честная куртизанка»).

Ранее студия Джей Джей Абрамса уже снимала проекты по произведениям Стивена Кинга. Она выпустила сериал «11.22.63» по мотивам одноименного научно-фантастического романа, шоу в жанре психологических ужасов «Касл-Рок» по романам, в которых фигурирует вымышленный город Касл-Рок, а также драматический мини-сериал «История Лизи».

Фото: pixabay