По новой книге Стивена Кинга «Билли Саммерс» снимут сериал

Телевизионной адаптацией криминального триллера займется кинокомпания американского режиссера Джей Джей Абрамса, сообщает Deadline.





По информации издания, студия Bad Robot снимет мини-сериал по мотивам романа Стивена Кинга, в котором нашли сочетание элементы детектива, ужасов, триллера и драмы. Книга вышла в прошлом году и стала бестселлером.





Главный герой «Билли Саммерса» — киллер, который решает завязать со своим ремеслом и жить спокойной жизнью без убийств. Он берет последний заказ, однако жизнь вносит коррективы в его планы.





Как пишет издание, события в сериале будут развиваться стремительно, однако других подробностей пока нет. Предполагается, что экранизация будет состоять из шести — девяти серий.





Джей Джей Абрамс выступит одним из продюсеров сериала. К проекту также присоединятся режиссер и продюсер Эдвард Цвик («Влюбленный Шекспир»), режиссер и сценарист Маршалл Херсковиц («Честная куртизанка»).





Ранее студия Джей Джей Абрамса уже снимала проекты по произведениям Стивена Кинга. Она выпустила сериал «11.22.63» по мотивам одноименного научно-фантастического романа, шоу в жанре психологических ужасов «Касл-Рок» по романам, в которых фигурирует вымышленный город Касл-Рок, а также драматический мини-сериал «История Лизи».





Фото: pixabay