В Екатеринбурге показали спектакль «Война и мир» Театра Вахтангова

Спектакль Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова «Война и мир», поставленный к 100-летию театра, представлен на своих первых гастролях после премьеры в Москве. Об этом информирует ТАСС.

Постановку художественного руководителя труппы Римаса Туминаса увидели жители и гости Екатеринбурга, где премьера с аншлагом состоялась во вторник в Свердловском академическом театре драмы.





Гастроли проходят при поддержке властей Свердловской области. Спектакль будет идти в Екатеринбурге четыре дня — с 1 по 4 февраля. Зрители увидят игру народных артистов Людмилы Максаковой, Ирины Купченко, Юлии Рутберг, Евгения Князева, Андрея Ильина, Сергея Маковецкого и других.





Спектакль «Война и мир» создавался к 100-летию Театра имени Вахтангова. Премьера прошла 8 ноября 2021 года, в канун векового юбилея Вахтанговского театра, и с первых же представлений спектакль был признан самым ярким событием театрального сезона.





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