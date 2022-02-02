Впервые в России пройдет персональная выставка Кристиана Болтански

Работы французского современного художника представят в ЦВЗ «Манеж» в Санкт-Петербурге, сообщили организаторы.





Выставка «Призраки» (Esprits) пройдет с 13 марта по 15 мая. Посетители увидят работы Кристиана Болтански (1944-2021), созданные за последние 15 лет: видео, масштабные инсталляции и объекты. В экспозицию также войдут новые произведения, появившиеся «в процессе осмысления и погружения в события российской истории», отметили в пресс-службе «Манежа».





«Призраки» стали последним проектом, в работе над которым автор лично участвовал. Для выставки в Петербурге он сам отобрал произведения. Работу над выставкой завершила команда Болтански после его смерти, основываясь на оставленных им материалах и воспоминаниях.





Esprits исследует темы утраты и памяти, выбора и судьбы, личной и коллективной истории, которые были важны для художника.





«Размышляя о проекте в «Манеже», Болтански упоминал, что концепция выставки связана для него с Кровавым воскресеньем: он представлял себе, как в пространстве «Манежа» блуждают души восставших рабочих в ожидании распределения в Ад или в Рай», - рассказали в пресс-службе.





Кроме того, в марте запустят онлайн-платформу Boltanski x Manege: Online Viewing Rooms, которая позволит посетителям погрузиться в творчество французского художника и исследовать его вместе с искусствоведами, философами, кураторами, в том числе лично общавшимися с автором. В рамках выставки также пройдут лекции, арт-медиации, кинопоказы, которые помогут представить условия жизни Франции и Европы прошлого века, определившие творчество Кристиана Болтански.





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