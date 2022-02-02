В Дагестане состоится первый эстрадный конкурс-фестиваль «Юность. Полет. Мечта»

Первый республиканский эстрадный конкурс-фестиваль молодых дарований «Юность. Полет. Мечта» состоится в Дагестане по инициативе главы региона. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе министерства культуры региона.

«В зале госансамбля «Дагестан» планируется подвести предварительные итоги выездного первого республиканского мультижанрового телевизионного эстрадного конкурса-фестиваля «Юность. Полет. Мечта», организованного по инициативе главы Республики Дагестан Сергея Меликова с целью выявления юных дарований",- говорится в сообщении.





В течение года в регионе состоятся отборочные туры конкурса, а его итоги будут подведены 9-10 декабря в большом зале Русского театра в Махачкале.





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