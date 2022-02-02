В Сети появился трейлер последнего сезона «Убивая Еву»

Ролик по четвертому сезону шпионского шоу опубликовала кабельная сеть BBC America на официальном YouTube-канале.





Премьера заключительных серий «Убивая Еву» состоится в этом месяце. Ее назначили на 27 февраля.





Суля по трейлеру, Вилланель раскаивается в совершенных накануне убийствах, которые она совершила, несмотря на то, что очень старалась сдержаться. Она делится переживаниями с психотерапевтом. Ева рассказывает другу о том, что выстрелила кому-то в руку. Каролин приглашает ее подключиться к расследованию убийств.





Ролик сопровождается треком Unchained Melody группы Righteous Brothers, под который Вилланель осознает свои неприятные чувства и пытается измениться. Однако Ева ей не верит. Она сравнивает их с лягушкой и скорпионом, который не может победить свою природу, из-за чего они оба погибают.





Сериал «Убивая Еву» снят по циклу шпионских романов британского писателя Люка Дженнингса. В центре истории — сотрудница британской разведки Ева, которая охотится за киллершей Вилланель.





Главные роли в сериале исполнили Сандра О («Анатомия страсти») и Джоди Комер («Последняя дуэль»). Сценарий финального сезона написала Лаура Нил («Половое воспитание»).





Фото: кадр из трейлера сериала «Убивая Еву»