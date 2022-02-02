«Гоголь-центр» рассказал о планах на 2022 год

02.02.2022
Московский театр «Гоголь-центр» отмечает в среду, 2 февраля, девятилетие. В день рождения коллектива, основанного 2 февраля 2013 года, по сложившейся традиции подводят итоги минувшего творческого года и объявляют планы на новый сезон, в котором ожидаются шесть премьер, заявили ТАСС в пресс-службе театра.
«Сегодня «Гоголь-центру» исполняется девять лет. В день рождения мы традиционно рассказываем о наших планах, будущих премьерах, гастролях, о проектах, связанных не только с театром, но и с современным искусством, которому мы всегда уделяем особое внимание», — рассказали в театре.
Что касается премьер 2022 года, то их перечень в пресс-службе начали со спектакля «Я не участвую в войне», который «Гоголь-центр» посвящает 100-летию со дня рождения поэта Юрия Левитанского.
Также свою работу продолжит программа «Гоголь-арт», в рамках которой регулярно проводятся выставки самых разных современных художников.
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