Третьяковская галерея покажет ретроспективу фильмов Бруно Ганца

Показ картин с участием швейцарского актера приурочен к годовщине его смерти и 80-летию со дня рождения, сообщили в пресс-службе учреждения.





Третьяковка приглашает на вторую часть ретроспективы «Бруно Ганц. XXI век». Швейцарский актер прославился на весь мир и стал одним из символов европейского интеллектуального кино рубежа XX–XXI веков, отмечается в сообщении пресс-службы. Проект позволит зрителям познакомиться с разными этапами творческой работы Бруно Ганца.





«Одни называли его загадочным, непостижимым, другие — застенчивым. Возможно, он и в самом деле чувствовал себя тем самым честным швейцарцем, что ведет скромную жизнь и становится знаменитостью не по своей воле. Мы будем помнить его как ангела, моряка, пилота, изобретателя, официанта, крестьянина и даже как Адольфа Гитлера. А если коротко, то как актера, каких мало», — процитировали в пресс-службе директора Швейцарской синематеки Фредерика Мэра.





Показы картин пройдут в кинозале Инженерного корпуса с 1 февраля по 1 марта. В программе — фильмы «Вечеринка», «Исчезновение Юлии», «Дом, который построил Джек», «Мой друг Зигмунд Фрейд», «Фортуна», «Тайная жизнь», «Еврей должен умереть».





Бруно Ганц (1941–2019) родился в Цюрихе. Впервые появился в кино в 1960 году, когда ему было 19 лет. Активно сниматься начал в следующем десятилетии после переезда в Германию. Работал с европейскими режиссерами Вимом Вендерсом, Эриком Ромером, Вернером Херцогом, Тео Ангелопулосом, Мауро Болоньини и др. Международную известность получил после выхода фильма Вима Вендерса «Небо над Берлином».





Фото: кадр из фильма «Небо над Берлином»