Ушла из жизни писатель и журналист Наталья Нестерова

01.02.2022
Автор романа «Уравнение со всеми известными» и десятков других произведений скончалась в возрасте 66 лет. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на издательство АСТ, с которым сотрудничала писательница.
По информации издательства, Наталья Нестерова умерла 31 января. Причины смерти писательницы не названы. Время и место похорон пока не сообщается.
«Наталья Владимировна навсегда останется для нас человеком необыкновенной красоты, благородства и обаяния. Для издательства АСТ было большой честью и счастьем издавать ее книги», — отмечается в сообщении.
Наталья Нестерова (1955-2022) — уроженка Луганской области, выпускница журфака Ленинградского госуниверситета. После окончания учебы работала на кафедре и училась в аспирантуре. Позже занималась корреспондентской и редакторской работой в разных изданиях. В 2022 году выпустила дебютную книгу «Уравнение со всеми известными». За годы литературного творчества написала и издала более 30 книг.
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