Саундтрек из «Энканто» обошел песню Адель в Billboard Hot 100

Композиция We Don’t Talk About Bruno из мультфильма студии Disney стала лидером американского чарта, который составляет журнал Billboard.





Песня из анимационного фильма «Энканто» заняла первую строчку хит-парада, обойдя композицию британской певицы Адель Easy on Me с ее последнего альбома «30». Количество прослушиваний We Don’t Talk About Bruno превысило 34 млн, отмечает телеканал CNN.





Это первая песня Disney, которая выбилась в лидеры чарта. Ранее самое высокое место в главном американском и международном хит-параде занимала песня Let It Go («Отпусти и забудь») из «Холодного сердца» в исполнении Идины Мензел. В 2014 году она добралась до пятой строчки. А сингл A Whole New World из «Аладдина» (1993) получил «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми».





Песню We Don’t Talk About Bruno создал композитор и кинематографист Лин-Мануэль Миранда. Для «Энканто» ее исполнили актеры и певцы, озвучившие героев мультфильма: Каролина Гайтан, Адасса, Рензи Фелиз, Мауро Кастильо и др.





«Энканто» вышел в конце прошлого года. Мультфильм рассказывает о колумбийской семье, живущей в волшебном доме. Почти все ее члены обладают магическими способностями, кроме Мирабель. Однако именно ей предстоит спасти семью и дом.





Фото: кадр из мультфильма «Энканто»