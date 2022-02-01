50-й Белградский кинофестиваль Fest ждет в гости Никиту Михалкова

Российский режиссер может посетить открытие или закрытие кинофорума. Об этом ТАСС сообщил секретарь по культуре Белграда Иван Карл.





«Мы остаемся в контакте с Михалковым, чтобы решить некоторые мелкие детали его визита, а точнее, приедет он на открытие или на закрытие фестиваля», — сказал Карл.





По его словам, ранее организаторы также надеялись, что в сербскую столицу может приехать американский режиссер Оливер Стоун. Они предполагали провести встречу трех кинематографистов — Михалкова, Стоуна и Эмира Кустурицы (Сербия).





Однако пока в планы американского постановщика не входит поездка в Европу, добавил Карл. По его словам, ситуация может измениться в любую сторону.





Белградский международный кинофестиваль — крупнейший киносмотр на Балканах, который проводится с 1971 года.





В этом году Fest пройдет с 25 февраля по 6 марта. Предпремьерные показы стартуют 11 февраля. В юбилейной программе — 88 полнометражных лент, которые представят в шести разделах. В конкурсе участвуют 20 картин, в том числе работа российского режиссера Алексея Германа-младшего «Дело».





Фото: Zlatan Jovanovic — собственная работа, CC BY 3.0,

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