ТЮЗ им. А.А. Брянцева приглашает на онлайн-показы детских спектаклей

На время запрета посещений для детей и подростков петербургский театр подготовил серию трансляций лучших постановок для юных зрителей. Об этом сообщила пресс-служба ТЮЗа.





5 февраля в 12:00 покажут «Петсона и Финдуса» по рассказам шведского писателя Свена Нурдквиста, которого режиссер спектакля Василий Сазонов назвал «выдумщиком и творческим наследником Астрид Линдгрен».





Зрители перенесутся в волшебную деревню, где живет чудаковатый старик Петсон. «В его доме степенные куры вяжут носки и пьют кофе, во двор забредают животные и местные оперные дивы, а в закоулках прячутся загадочные мюклы», — рассказали в театре. Однажды Петсон знакомится с котенком Финдусом, с появлением которого в его жизни появятся большая дружба и приключения.









6 февраля в 12:00 начнется прямая трансляция спектакля «Начало. Рисунок первый», а 12 февраля в 12:00 артисты ТЮЗа представят «Сказку о царе Салтане».





Согласно постановление правительства Петербурга посетителям до 18 лет запретили бывать в театрах, кинотеатрах, концертных залах и других заведениях. Новое ограничение ввели до 13 февраля.





Фото: пресс-служба ТЮЗа им. А.А. Брянцева