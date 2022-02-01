Посещаемость «Арсенала» в Нижнем Новгороде выросла за год в два раза

В 2021 году Центр современного искусства «Арсенал» посетили более 113 тысяч человек, что почти в два раза превысило количество посетителей годом ранее. Об этом ТАСС рассказала глава центра Анна Гор.





По ее словам, онлайн-мероприятия «Арсенала» в минувшем году посетили почти 942 тысячи пользователей. Число подписчиков Instagram-аккаунта центра увеличилось до 15 тысяч.





«Мы вынуждены были наладить онлайн-присутствие — это сильно меняет расклад, потому что есть такие форматы, которые хорошо живут в сети. Мы об этом не задумывались, честно. У нас просто не было до этого такой задачи, но жизнь заставила», — поделилась Гор.





Среди самых популярных проектов «Арсенала» в 2021 году она отметила выставки «Шухов. Формула архитектуры», где показали графику, макеты, рукописи, фото, и «Город как графика», где представили карты и гравюры Нижнего Новгорода ХVI-ХХI веков.





Глава «Арсенала» назвала главным проектом прошедшего года первую часть экспозиции-трилогии «Названо Вазари», посвященную Готике. В нее вошли экспонаты из ГМИИ им. А. С. Пушкина и современные работы.





Вторую часть, посвященную Возрождению, откроют в конце 2022 года. Третья часть о Маньеризме — течении в западноевропейском искусстве XVI века — стартует в следующем году.





В этом году в планах «Арсенала» — выставки работ французской фотохудожницы Сары Мун и снимков из коллекции Stella Art Foundation, а также экспозиция современного норвежского искусства.





Фото: Алексей Белобородов, CC BY-SA 4.0,

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