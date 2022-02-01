Оливия Лэнг и Лев Данилкин выступят на литературном фестивале в Москве

С 4 по 6 февраля пройдет основная программа фестиваля «Контур», подготовленная издательством Ad Marginem и Домом культуры «ГЭС-2», сообщили организаторы.





По их словам, февральская сессия будет посвящена «поиску новой литературы». Она пройдет в смешанном формате — очные мероприятия можно посетить в «ГЭС-2» в Москве, онлайн-трансляции доступны для пользователей из любой точки мира. Иностранные гости будут участвовать в дискуссиях по видеосвязи. В случае ухудшения ситуации с заболеваемостью ковидом фестиваль полностью пройдет в онлайн-режиме.





В основной сессии «Контура» участвуют писатели, поэты, критики, кураторы, издатели, журналисты из РФ, Британии и Норвегии, в том числе британские писательницы Оливия Лэнг («Одинокий город»), Рейчел Каск (трилогия «Контур»), Эми Липтрот («Выгон»), антрополог и автор «Пути через лес. О грибах и скорби» Лонг Литт Вун (Норвегия, Малайзия), а также поэтесса Оксана Васякина, писатель Лев Данилкин и др.





В программе — дискуссии и диалоги экспертов и авторов, которые обсудят «контур литературы сегодня, ее новые жанровые формы, а также взаимодействие с современным обществом», отметили организаторы проекта.





На фестивале представят второй номер газеты «Контур», в который вошли фрагменты новых произведений Лэнг и Липтрот, интервью с Каск о новой нарративности и с Липтрот о второй книге, а также размышления писателей, критиков, издателей о судьбе литературы в будущем.





На ярмарке non/fictio№ 23 прошла декабрьская сессия «Контура», на которой представили первый номер фестивальной газеты. Она распространяется бесплатно.





Фото: pixabay