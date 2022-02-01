Первый билет в кино по «Пушкинской карте» был куплен в Ставрополе

Держатели Пушкинской карты с 1 февраля получили возможность покупать билеты на сеансы отечественного кино, созданного при государственной поддержке.

Программа стартовала 1 февраля в 00:00 по Камчатскому времени. За первые часы куплено билетов на сумму более 200 тысяч рублей. Первый билет продан на фильм «Последний богатырь: «Посланник Тьмы» в кинотеатр сети «Синема парк» в г. Ставрополь.





«К программе уже подключились 300 кинотеатров, в течение трех лет их станет в 5 раз больше. Важно, что каждый третий находится в сельской местности», — отметила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.





Наибольшее количество кинотеатров-участников программы в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Республике Башкортостан.





Татьяна Голикова добавила, что в 2022 году количество организаций культуры, участвующих в программе «Пушкинская карта», увеличилось с 4 до 5 тысяч.





Фото: сайт «Пушкинской карты»