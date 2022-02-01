Премьера нового «Бэтмена» в России состоится на день раньше

Российская премьера боевика режиссера Мэтта Ривза «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц в главных ролях выйдет в России на день раньше. Вместо 3 марта зрители смогут увидеть фильм уже 2 марта, сообщает ФАН.

Помимо этого, картину покажут в Москве 1 марта, в этот же день состоится показ для представителей СМИ.





Согласно сюжету, Бэтмен борется с преступностью в Готэме и пытается выявить причины коррупции, но все ниточки ведут к династии Уэйнов. Пытаясь распутать этот клубок, главный герой сталкивается с серийным убийцей Загадочником.





Ранее в Сети был опубликован фрагмент «Бэтмена».





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