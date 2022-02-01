Aerosmith отменила концерт в Москве из-за пандемии

Рок-группа Aerosmith из-за пандемии коронавируса решила отменить европейское турне. В его рамках исполнители собирались выступить в Москве. Об этом организаторы гастролей — компания SAV Entertainment — сообщила в Facebook.

«К сожалению, европейский тур Aerosmith отменен по решению группы. Возврат билетов осуществляется у билетных операторов, у которых они были приобретены, в установленном законом порядке», — написали организаторы.





Европейское турне Aerosmith должно было состояться в 2020 году и было приурочено к 50-летию коллектива. Но из-за начавшейся пандемии рокеры отложили концерты на год, а затем вновь их перенесли.





Последнее выступление группы в Москве прошло в рамках турне Aero-Vederci Baby! весной 2017 года.





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