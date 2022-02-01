Михаил Мишустин поздравил Льва Лещенко с 80-летием

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил с 80-летием народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Он отметил, что певец не только вписал много ярких страниц в историю отечественной эстрады, но и открыл молодых звезд, которые стали популярными артистами.

«Кумир миллионов, блистательный певец, талантливый педагог и продюсер, вы вписали множество ярких страниц в историю отечественного эстрадного искусства. Музыкальное дарование, уникальный баритон, проникновенное исполнение и обаяние позволили вам завоевать любовь слушателей самых разных поколений. Благодаря вашему педагогическому мастерству на музыкальном небосклоне зажглось немало ярких звезд, которые стали популярными артистами», — говорится в телеграмме Мишустина.





Он пожелал юбиляру удачи, вдохновения, крепкого здоровья и благополучия.





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