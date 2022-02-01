Объявлены итоги отбора в лабораторию «Ленфильм-дебют»

01.02.2022
Десять финалистов из разных регионов пройдут обучение у ведущих отечественных кинематографистов. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии «Ленфильм».
1 февраля подвели итоги всероссийского отбора на участие в сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют», организованной «Ленфильмом» совместно с продюсерским центром Рotential. Проект поддержан Министерством культуры РФ.
Организаторы получили 595 сценариев полнометражных картин, 31 из которых включили в короткий список. Комиссия и кураторы лаборатории отобрали десять финалистов
по результатам творческого задания. Они пройдут полугодовое обучение, во время которого смогут доработать свои проекты до сценариев, готовых к производству.
«Процесс отбора был очень непростой, поскольку проекты, вошедшие в шорт-лист, были по-настоящему яркими и сильными», — отметила руководитель лаборатории Наталья Дрозд.
Обучение стартует весной в гибридном формате на базе «Ленфильма» в Петербурге. Мастерами курса станут продюсер Анна Гудкова и редактор Александра Васнецова. Кураторами выступят режиссеры и сценаристы Наталия Мещанинова, Анна Пармас, Борис Хлебников, Любовь Мульменко, Александр Велединский, Бакур Бакурадзе, Андрей Прошкин, Николай Хомерики, а также главный редактор «Ленфильма» Андрей Апостолов.
Финальный питчинг пройдет в августе. Участники лаборатории будут защищать проекты перед представителями Минкультуры РФ, фондов поддержки кино, стриминговых сервисов, продюсерами и фестивальными отборщиками.
Фото: «Ленфильм» — собственная работа, CC BY-SA 4.0,
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