Стартовал Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов

В этом году смотр в рамках нацпроекта «Культура» пройдет в номинации «Культура — это мы!», сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.





К участию в конкурсе приглашаются любительские театры, цирковые коллективы, академические хоры, вокальные ансамбли, духовые оркестры и хореографические труппы, работающие в жанре классического или стилизованного народного танца.





Победителей определят в два этапа. Жюри по видеозаписям отберет 60 финалистов, которых пригласят на очные конкурсы в Ставрополь, Новосибирск, Ижевск, Брянск и Санкт-Петербург. Главный приз — 20 грантов по два миллиона рублей.





Заявки принимают до 1 марта от региональных органов исполнительной власти в сфере культуры. Требования к участникам опубликованы на сайте Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, выступающего организатором проекта.





Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов, учрежденный Минкультуры РФ, стартовал в 2019 году. Он направлен на сохранение культурного наследия народов России и поддержку творческих инициатив. За три года в проекте участвовали 768 коллективов из всех регионов, 60 из которых получили гранты.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ