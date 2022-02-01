Сухоруков рассказал, почему Балабанов отказался снимать «Брата 3»

01.02.2022

Сухоруков рассказал, почему Балабанов отказался снимать «Брата 3»
Актер Виктор Сухоруков предлагал режиссеру Алексею Балабанову снять продолжение фильма «Брат 2», однако он отказался. Артист поделился воспоминаниями в программе «Вечерний Ургант». 

По его словам, режиссер объяснил отказ от работы над продолжением криминальной дилогии так: «Я не знаю этого времени». Он добавил: «Пусть делает, кто хочет, что хочет, я этого делать не буду», рассказал Сухоруков. По его мнению, именно понимание времени Балабановым сделало успешными его фильмы «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Груз 200».

Актер поделился и своей идеей для сиквела культовых картин, которую предлагал реализовать постановщику после гибели Сергея Бодрова. По его задумке, действие третьего фильма должно начаться в США, где его героя Виктора Багрова (Татарина) спасают из тюрьмы и переправляют на танкере в Санкт-Петербург. По прибытии в Россию он ищет брата Данилу Багрова, которого находит к концу картины. В момент встречи Виктор получает пулю в спину. 

Первая часть дилогии «Брат» вышла в 1997 году. Алексей Балабанов и исполнитель главной роли Сергей Бодров-младший получили Гран-при кинофестиваля «Кинотавр» как лучший режиссер и лучший актер. Через три года вышло продолжение — «Брат 2».

Фото: кадр из фильма «Брат»