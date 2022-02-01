Сухоруков рассказал, почему Балабанов отказался снимать «Брата 3»

Актер Виктор Сухоруков предлагал режиссеру Алексею Балабанову снять продолжение фильма «Брат 2», однако он отказался. Артист поделился воспоминаниями в программе «Вечерний Ургант».





По его словам, режиссер объяснил отказ от работы над продолжением криминальной дилогии так: «Я не знаю этого времени». Он добавил: «Пусть делает, кто хочет, что хочет, я этого делать не буду», рассказал Сухоруков. По его мнению, именно понимание времени Балабановым сделало успешными его фильмы «Брат», «Брат 2», «Жмурки», «Груз 200».





Актер поделился и своей идеей для сиквела культовых картин, которую предлагал реализовать постановщику после гибели Сергея Бодрова. По его задумке, действие третьего фильма должно начаться в США, где его героя Виктора Багрова (Татарина) спасают из тюрьмы и переправляют на танкере в Санкт-Петербург. По прибытии в Россию он ищет брата Данилу Багрова, которого находит к концу картины. В момент встречи Виктор получает пулю в спину.





Первая часть дилогии «Брат» вышла в 1997 году. Алексей Балабанов и исполнитель главной роли Сергей Бодров-младший получили Гран-при кинофестиваля «Кинотавр» как лучший режиссер и лучший актер. Через три года вышло продолжение — «Брат 2».





Фото: кадр из фильма «Брат»