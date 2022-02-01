Опубликован трейлер драмы «Воланд» по роману Михаила Булгакова

Ролик по фильму, снятому по мотивам «Мастера и Маргариты», появился в Сети. Кинокомпания Universal Pictures Russia опубликовала видео на своем официальном YouTube-канале.





Премьера «Воланда» в российских кинотеатрах состоится в будущем году. Ее назначили на 1 января 2023 года.





Действие разворачивается в Москве 1930-х годов. Тизер-трейлер представляет Мастера — именитого писателя, который на пике карьеры оказывается в центре литературного скандала и попадает под следствие. В один миг он превращается в изгоя, которого избегают коллеги. Его допрашивают и помещают в камеру. Следователи хотят выяснить, кого писатель имел в виду под одним из персонажей своего произведения.





В ролике показывают Маргариту, с которой Мастер знакомится после скандала. У них возникают чувства, вдохновляющие автора на создание нового романа. Его герои — люди из окружения писателя, а главный герой — некий Воланд, прототипом которого становится случайный знакомый иностранец. Мастер погружается в работу и перестает различать мир романа и реальность.





Режиссером фильма выступил Михаил Локшин, который работал над сценарием вместе с Романом Кантором. Этот тандем создал фильм «Серебряные коньки», получивший шесть «Золотых орлов».





Мастера сыграл Евгений Цыганов, Маргариту — Юлия Снигирь. Воланда — Аугуст Диль. Также в проекте задействованы Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Игорь Верник и другие артисты.





Фото: кадр из трейлера фильма «Мастер и Маргарита»