Минкультуры России начало прием заявок от кинофестивалей, претендующих на господдержку

Заявки от организаторов кинофестивалей, которые пройдут в России в 2022 году, принимают с 1 по 10 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.





Претенденты на финансовую помощь должны направить справку, краткое описание кинофестиваля и истории его проведения, а также обоснование для получения господдержки. Вся информация принимается только в электронном виде.





«В этом году сбор заявок осуществляется в соответствии с новыми требованиями, изменился состав информации и форма их подачи. Это сделано, чтобы упростить работу Кинофестивального совета, а организаторы мероприятий могли бы выгоднее и подробнее презентовать свои инициативы. Лучшие из них эксперты традиционно будут рекомендовать Минкультуры России к поддержке», — рассказала глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Светлана Максимченко.





Кинофестивальный совет рассмотрит заявки до 20 февраля. Организаторы смогут представить кинофестивали по видеоконференцсвязи. По итогам оценки будут определены проекты, которые получат финансовую поддержку.





Подробнее о приеме заявок можно узнать на сайте Минкультуры России.





В прошлом году министерство поддержало проведение 55 международных и российских кинофестивалей в 35 регионах, которым выделили 336 млн рублей.





Поддержку получили 43-й Московский международный фестиваль, XXXI Международный кинофестиваль «Послание к Человеку», 32-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел», IV Международный фестиваль детского анимационного кино «Аниматика» и другие проекты.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ