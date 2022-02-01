Древнеримский некрополь обнаружили при строительстве в секторе Газа

Захоронения возрастом около двух тысяч лет нашли при закладке нового жилого квартала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство туризма и древностей анклава.





Древнеримские развалины и могилы обнаружили близ города Бейт-Лахия, расположенного на северо-западе сектора Газа. Надгробные камни заметили в ходе строительных работ, которые проводят египетские компании.





Работы приостановили, артефакты изъяли археологи, территорию закрыли для проведения дальнейших археологических раскопок. Для ее изучения и определения возраста находок в министерстве туризма и древностей создали специальную комиссию.





По словам экспертов, возраст некрополя — около двух тысяч лет. Обнаружены также могилы-фисташки, которые отличаются большим размером и групповыми захоронениями. Подобные погребальные практики были распространены в древности.





По данным палестинского агентства Safa, древнеримское кладбище нашли не строители, а местные жители, первыми заметившие надгробные камни. Они успели унести некоторые артефакты, в том числе гончарные изделия и надгробную плиту. Кроме того, люди нарушили ориентиры некрополя. В министерстве не комментировали это сообщение.





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