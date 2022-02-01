Cтали известны новые наставники шоу «Голос.Дети»

Новыми наставниками шоу «Голос.Дети» станут Егор Крид, Полина Гагарина и Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. Об этом сообщает «Культуромания».

Первая серия шоу будет продемонстрирована на Первом канале 11 февраля.





«На первом этапе наставники наберут команды по 15 юных вокалистов в каждой, затем придет очередь этапов отсева, а кульминацией сезона по традиции станут прямые эфиры, во время которых судьбу конкурсантов будут решать уже зрители», — рассказали представители телеканала.





В этапе слепых прослушиваний будут принимать участие 110 молодых певцов.





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