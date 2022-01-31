На Зимнем фестивале искусств в Сочи дебютирует «Ибсен. Recycle»

Фестивальную премьеру по мотивам пьес норвежского драматурга Генрика Ибсена представят 25 февраля в Зимнем театре Сочи. Об этом сообщила пресс-служба площадки.





Премьера «Ибсен. Recycle» с Владимиром Кошевым в главной роли состоится в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета, который пройдет с 16 по 27 февраля.





Программу поставил режиссер Никита Бетехтин, драматургом выступил Егор Зайцев, сценографом — Денис Сазонов, композитором — Валерий Воронов, который регулярно участвует в башметовских фестивалях. В постановке примет участие камерный ансамбль «Солисты Москвы». За дирижерский пульт встанет Юрий Башмет.





Юбилейная программа получила название «Мировые премьеры и лучшее за 15 лет». Посетителей ждут несколько дебютов.





Так, 17 февраля на гала-концерте впервые исполнят произведения японского композитора Ацухико Гондаи и корейского автора Дон-хун Шина. 20 февраля пройдет первый для фестиваля органный марафон, а 26 февраля впервые в рамках музыкального форума выступит барочный ансамбль Il Giardino Armonico из Италии.





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