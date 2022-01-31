VIII Каверинские чтения пройдут в Пскове в апреле

Международную конференцию примет Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина, выступающая организатором мероприятия. Об этом сообщается на ее сайте.





VIII Международные Каверинские чтения пройдут 19 и 20 апреля в рамках книжного форума «Русский запад», который состоится 20-23 апреля. Они посвящены 120-летию писателя, драматурга и сценариста Вениамина Каверина и 20-летию Музея романа «Два капитана».





К участию в конференции приглашают писателей, историков, культурологов, краеведов, работников образования и культуры, исследователей творчества Вениамина Каверина.





Предусмотрено очное и онлайн-участие. Решение о формате мероприятия примут исходя из эпидемиологической обстановки. Заявки на участие принимают до 28 марта.





Первые литературные чтения, посвященные творчеству Каверина, прошли в 1987 году по инициативе Псковской областной детской библиотеки. Они были посвящены 85-летию автора, родившегося в Пскове. Чтения проводят раз в пять лет к юбилеям писателя. Конференция нацелена на исследование творчества Каверина, приобщение детей и подростков к нравственным ценностям и воспитание патриотизма.





Фото: Кручина А. Г. Портреты русских советских писателей. Выпуск второй.

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