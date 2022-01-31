Игорь Скляр представит программу в честь 100-летия джаза в России

Народный артист России и Jazz Сlassic Community выступят с премьерой проекта For Sentimental Reasons в Санкт-Петербурге. Об этом информирует ТАСС.





Музыкальное представление состоится 7 марта в концертном зале «Колизей». Проект посвящен 100-летию первого концерта советского джаз-бэнда, который прошел в Москве в 1922 году.





Однако столицей отечественного джаза можно считать Санкт-Петербург, где находится единственная в России Джазовая филармония. В Ленинграде открылся первый в Советском Союзе джаз-клуб. В городе жили и творили музыканты, ставшие легендами, напомнили организаторы.





Игорь Скляр будет не только петь — он также расскажет об истории джаза и поделится джазовыми легендами. Вместе с ним на сцену выйдут пианист Александр Алексеев, контрабасист Михаил Фоминых, барабанщик Егор Крюковских, гитаристка Екатерина Мыльникова и саксофонист Андрей Половко.





В программе — около 15 композиций. Заглавной станет песня 1945 года For Sentimental Reasons, давшая название программе. Посетители услышат классические джазовые композиции 1930-1960 годов.





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