По культовой игре American McGee’s Alice снимут сериал

Телевизионной адаптацией видеоигры займется компания Radar Pictures. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.





По информации издания, шоураннером сериала по игре American McGee’s Alice станет Дэвид Хейтер, выступивший сценаристом в фильмах «Люди Икс», «Хранители», «Царь скорпионов». Он же разработает сценарий.





К настоящему моменту ни одна стриминговая платформа или вещательная компания не купили права на показ шоу, которое находится в стадии разработки. Кто сыграет в сериале, пока не сообщается. Детали сюжета не раскрываются.





American McGee’s Alice дебютировала в 2000 году. Сюжет игры основан на книгах Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Однако в игровой вселенной представлена альтернативная версия сказки — мрачная и жестокая.





По сюжету, в доме Алисы происходит пожар, в котором гибнут ее родители. Она в это время спит и находится в Стране чудес. Проснувшись и узнав о произошедшей трагедии, девочка винит себя в смерти мамы и папы и попадает в психиатрическую больницу. После побега Алиса вновь оказывается в Стране чудес, которая сильно изменилась под действием ее душевной травмы. В 2011 году вышел сиквел Alice: Madness Returns.





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