Бенедикт Камбербэтч снимется в фильме «Утро» о мире без сна

Фантастическую картину поставит австралийский режиссер Джастин Курзель. Об этом сообщает издание Deadline.





Вместе с Бенедиктом Камбербэтчем («Шерлок», «Доктор Стрэндж») в фильме «Утро» снимутся Лора Дерн («Внутренняя империя», «Синий бархат») и Ноа Джуп («Ночной администратор», «Субурбикон»).





Действие картины развернется в будущем, когда на Земле круглые сутки светит искусственное солнце. Человечество изобрело средство, позволяющее не спать. Свободное время люди посвящают делам и работе. Однако подрастает поколение, которое никогда не спало. Молодые люди начинают задумываться о том, чтобы вернуть сон.





Дерн сыграет Кэти, которая одна из первых поддержала продуктивный мир без сна. Со временем она разочаровывается в этой концепции, потому что ее сын Дэнни в исполнении Джупа мечтает увидеть сны после смерти отца Фрэнка (Камбербэтч).





Вместе с Джастином Курзелем («Макбет») над проектом работают сценарист Сэм Стайнер и продюсеры Лиа Кларк и Адам Экланд.





По словам создателей, фильм «Утро» представит историю, не очень далекую от нашей реальности, где погоня за продуктивностью и эффективностью начинает разрушать контакты между людьми, их способность любить и горевать.





Фото: кадр из сериала «Шерлок»