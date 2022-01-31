Южнокорейский сериал «Мы все мертвы» повторил успех «Игры в кальмара»

Драматический хоррор стал самым популярным сериалом стримингового сервиса Netflix спустя день после премьеры. Об этом свидетельствуют данные портала FlixPatrol.





Сериал «Мы все мертвы» дебютировал на платформе 29 января. На следующий день он оказался лидером рейтинга.





Шоу рассказывает о старшеклассниках, которые заперты в школе во время распространения зомби-эпидемии. Они отбиваются от своих одноклассников, утративших человеческий облик из-за вируса, и ждут помощи извне. Однако зомби захватили не только школу.





«Мы все мертвы» повторил успех сериалов-предшественников из Южной Кореи «Игра в кальмара» и «Зов ада», ставших лидерами по просмотрам на следующий после премьеры день.





«Игра в кальмара» продержалась на первой строчке рейтинга 46 дней. Шоу в жанре игры на выживание до сих пор остается самым популярным проектом «Нетфликса».





Ранее режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк и стриминг подтвердили работу над вторым сезоном. Детали проекта пока не раскрываются. О продолжении фэнтези-хоррора «Зов ада», который снял постановщик «Поезда в Пусан» Ён Сан-хо, пока не сообщалось.





Фото: кадр из сериала «Мы все мертвы»