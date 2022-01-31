Исполнитель роли Кхала Дрого появится в юбилейном «Форсаже»

31.01.2022
Актер Джейсон Момоа завершает переговоры с компанией Universal об участии в десятом фильме франшизы. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, Момоа, известному по ролям Кхала Дрого в «Игре престолов» и Аквамена в кинокомиксах по вселенной DC, может достаться отрицательный персонаж. Подробности проекта пока держат в секрете. Студия не подтвердила и не опровергла сообщение.
Известно, что в «Форсаже 10» снимаются Вин Дизель («Хроники Риддика»), Мишель Родригес («Обитель зла»), Натали Эммануэль («Четыре свадьбы и одни похороны»), Тайриз Гибсон («Трансформеры: месть падших»), Сон Кан («Крепкий орешек 4.0») и Лудакрис («Рок-н-ролльщик»).
Режиссером экшн-картины стал Джастин Лин, который поставил несколько предыдущих частей франшизы. Сценарий разработал Гэри Скотт Томпсон, также работавший над несколькими «Форсажами».
Премьера фильма назначена на весну 2023 года. Позже планируют выпустить «Форсаж 11», который станет финальной лентой в основной серии. В дальнейшем кинокомпания планирует снимать спин-оффы.
Ранее сообщалось, что Джейсон Момоа хочет сняться в фильме о приятелях-полицейских с Дейвом Батистой («Стражи галактики»).
Фото: кадр из фильма «Аквамен»