Театр кукол и драмтеатр в Кургане закрываются на реконструкцию

Труппы театров отыграли последние спектакли на родных сценах перед переездом на временную площадку. Об этом сообщили в пресс-службах учреждений.





С 1 февраля театр кукол «Гулливер» закроют на реконструкцию и капитальный ремонт. Жители и гости Кургана смогут посетить его спектакли во Дворце культуры машиностроителей (ДКМ). По словам сотрудников «Гулливера», новый зал постараются максимально приблизить к родной площадке.





В феврале на сцене ДКМ театр кукол даст спектакли, предназначенные для детей от трех лет. В марте «Гулливер» планирует принять Кировский театр кукол им. А.Н. Афанасьева, который приедет с гастролями.





Курганский драмтеатр тоже закрывается на длительный ремонт, а труппа переезжает в ДКМ. Перед закрытием и переездом в старом здании прошла премьера спектакля-концерта «Старые песни о главном — 3».





«Мы вместе с нашими друзьями обязательно запомним лучшие

моменты, проведенные в театральном доме, и обязательно будем верить, что в ближайшем будущем сможем блистать и творить во всю мощь уже в обновленном театре», — говорится в сообщении курганской драмы.





Первые показы на временной площадке запланированы на 12 и 13 февраля. Зрители увидят комедии «Слишком женатый таксист» и «Смешные деньги».





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