Главный редактор журнала «КиноРепортер» подвела итоги «Золотого орла»

Киноэксперт, основатель и главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева подвела итоги 20-й церемонии вручения национальной кинематографической премии «Золотой орел», которая состоялась 28 января.

Оценивая качество фильмов-номинантов, Мария Лемешева отметила, что они раскрывают все цвета и оттенки отечественной киноиндустрии за прошедший год: «Мы наблюдали очень сильный состав претендентов. Фавориты „Золотого орла-2022“ отличаются жанровым и тематическим разнообразием: от триллера с элементами антиутопии „Капитан Волконогов бежал“ до приключенческой любовной драмы „Серебряные коньки“, от экранизаций произведений про сталинские репрессии и Холокост „Иван Денисович“ и „Уроки фарси“ до фильма-катастрофы „Огонь“. Эти фильмы уже успели завоевать любовь миллионов зрителей и признание профессионалов. Каждый из них по-своему лучший».





По мнению Марии Лемешевой, такой широкий выбор связан с тем, что российские кинематографисты идут своим творческим путем без оглядки на мировые тренды: «Киноэксперты по всему миру уже несколько лет подряд говорят о глобальном кризисе идей в кинематографе. „Золотой орел-2022“ опровергает это мнение. Российские кинематографисты решаются на смелые эксперименты, успешно находят сюжеты и художественные методы их реализации, которые позволяют приятно удивить как собственную аудиторию, так и иностранцев».





Говоря о фильме-лауреате премии — «Серебряных коньках», Мария Лемешева отметила, что в ленте мастерски переплетены жанры авантюрной драмы, лавстори и исторического фильма. Главный редактор журнала «КиноРепортер» добавила, что это первый российский полный метр, купленный платформой Netflix: «Наш сегодняшний фильм-победитель еще в прошлом году взлетел на пятое место в рейтинге самых просматриваемых фильмов года на Netflix. А еще «Серебряные коньки» открыли новое имя для нашего кино — талантливого режиссера Михаила Локшина, который снял свой первый полнометражный проект и сразу взял главного «Орла».





Фото: пресс-служба