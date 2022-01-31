Международная образовательная конференция Distant & Digital пройдет 7 и 8 февраля

31.01.2022

Международная образовательная конференция Distant & Digital пройдет 7 и 8 февраля

7 и 8 февраля в Москве на площадке Цифрового делового пространства (ЦДП) состоится Международная конференция Distant & Digital. Об этом говорится в пресс-релизе, подготовленном к мероприятию.

Более 200 спикеров обсудят тренды в цифровизации юридической профессии и самые острые проблемы в сфере интеллектуальных прав.

Деловая программа конференции поделена на четыре тематических трека – «Создавай», «Управляй», «Защищай», LegalTech и включает более 50 сессий и мастер-классов.

Организаторами Distant & Digital 2022 выступят Ассоциация iPChain и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизаторами являются Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP и Федерация интеллектуальной собственности.

Официальный партнер – Фонд «Сколково», Ростелеком, Российский союз промышленников и предпринимателей, «Сибур».

Фото: пресс-служба