«Урал. Опера. Балет» покажет оперу о жизни Махатмы Ганди

Екатеринбургский государственный театр оперы и балета «Урал. Опера. Балет» покажет 1 февраля оперу-медитацию «Сатьяграха» о Махатме Ганди. Постановка состоится в честь юбилея автора оперы Филипа Гласса, которому исполняется 85 лет, пишет ТАСС.

«Текст «Сатьяграхи» написан на санскрите, а название переводится как «упорство в истине»: так Махатма Ганди, борец за независимость Индии, назвал в конце XIX века свою тактику ненасильственного сопротивления колонизаторам. В «Сатьяграхе» отсутствует привычный для оперного спектакля последовательный сюжет, она развивается как череда впечатлений и символических эпизодов, связанных с личностью Ганди», — рассказали в пресс-службе театра.





Каждый из трех актов посвящен исторической фигуре, воплотившей идею сатьяграхи, — Льву Толстому, Рабиндранату Тагору, Мартину Лютеру Кингу. Произведение является оперой-медитацией, позволяющей зрителям отрешиться от мыслей о бытовых неурядицах.





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