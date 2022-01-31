Посол России поздравил Регимантаса Адомайтиса с 85-летием от имени Любимовой и Швыдкого

31.01.2022
Поздравление с 85-летием министра культуры России Ольги Любимовой и специального представителя президента по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого передал народному артисту СССР Регимантасу Адомайтису посол России в Литве Алексей Исаков.
«В России по-прежнему любят и помнят образы, воплощенные Адомайтисом во множестве замечательных кинокартин», — говорится в поздравлении.
Он поблагодарил за теплые слова и с самыми добрыми чувствами вспомнил о работе с российскими коллегами и отношении российской публики.
Фото: Pixabay