В рамках ретроспективы азербайджанского кино в Москве покажут 19 фильмов

Ретроспектива азербайджанского кинематографа, которая включает 19 картин разных периодов и жанров, начнет работать в «Иллюзионе» в Москве 7 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинотеатра.

«Исторические связи Азербайджана и России насчитывают не одну сотню лет, и наши страны плодотворно сотрудничают в области культуры, в частности в кинематографии. В конце прошлого года в столице Азербайджана прошел фестиваль российских фильмов Russian Film Festival, а буквально на днях в кинотеатре «Иллюзион» запускается масштабная ретроспектива кино Азербайджана — событие, которое, мы уверены, вызовет большой интерес у многочисленных любителей кино», — процитировали в пресс-службе сокуратора программы, режиссера и руководителя департамента кинематографии министерства культуры Азербайджанской Республики Руфата Гасанова.





В программу показов вошли комедия «Буйная ватага», кинопоэма «У самого синего моря», триллер «На дальних берегах», притча «Дочь рыбака» и др. Программа будет работать до 15 февраля.





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