В Кунсткамере хотят увековечить память расшифровщика письменности майя Юрия Кнорозова

31.01.2022
В Санкт-Петербурге хотят увековечить память историка Юрия Кнорозова, который изобрел метод дешифровки древних систем письма и первым cмог расшифровать письменность майя. Об этом сообщает издание «Невновости».
С этой целью журналист Алексей Пивоваров, автор документальных фильмов об этнографисте, собрал инициативную группу. Он предложил установить мемориальную табличку к 100-летию со дня рождения Кнорозова.
«Руководство Кунсткамеры готово установить доску при входе в музей, в очень людном месте. При таком размещении есть хороший шанс успеть к столетнему юбилею Кнорозова, который будет отмечаться в ноябре», — написал журналист в своем Telegram-канале.
Табличка представляет собой бронзовый бюст Кнорозова с кошкой и «рассыпанными» по всей доске иероглифами.
Фото: Pixabay