Минкульт России поможет отреставрировать старейший храм Самары

31.01.2022
На портале госзакупок был опубликован лот на проект реставрации Спасо-Вознесенского собора. Собор находится в исторической части города, на улице Степана Разина, недалеко от площади Революции и речного вокзала. Финансированием проекта займется Минкульт России, сообщает ФАН.
Это старейший храм Самары, построенный из камня в середине XIX века. В советские времена был частично разрушен, перестроен внутри и использовался под склад. В 90-е годы возвращен церкви, его внешний облик восстановлен полностью, включая 56-метровую колокольню.
За 7 млн рублей подрядчик должен предусмотреть вместе с реставрацией обновление систем электро-, водо- и теплоснабжения, канализации. Водостоки должны быть оборудованы электроподогревом.
Фото: Pixabay