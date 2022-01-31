При реставрации дракона в Царском Селе нашли послание 1980-х годов

Записку обнаружили в фигуре с Драконова моста в Александровском парке музея-заповедника «Царское Село», расположенном в Пушкине. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.





«Труд мой по реставрации сего дракона посвящаю Фурмаковой Ольге Евгеньевне. 1988-89. д.ч. ВГОАН СССР А.В. Кошин», — говорится в послании конца 1980-х годов.





Сотрудники музея провели расследование и выяснили некоторые подробности истории. Автором записки оказался действительный член Всесоюзного географического общества Академии наук СССР Александр Васильевич Кошин. В Русском географическом обществе, которое является правопреемником советской организации, нашли адрес и телефон сотрудника.





На телефонные звонки никто не ответил, поэтому музейные служащие отправились по адресу. Их встретила племянница автора послания. Оказалось, что Александр Кошин скончался в 2013 году. По словам родственницы, во время реставрации фигур с Драконова моста, пострадавших во время войны, он был влюблен в девушку по имени Ольга. Реставраторам не удалось ее найти. Не известно, знает ли она о послании, которое было спрятано в скульптуре.





В музее отметили, что записка останется у реставраторов.





Восстановленную скульптуру вернут на место в конце этого года. Драконов мост, построенный в 1785 году, украшают четыре крылатых дракона. Первые фигуры при Екатерине II были сделаны из известняка. Нынешние драконы — чугунные образцы 1860 года.





Фото: РМ «Наследие» и ГМЗ «Царское Село»