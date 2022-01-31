Впервые в Москве обнаружили голландский золотой дукат

31.01.2022
Монета стала одним из артефактов, найденных во время археологических раскопок на Дубининской улице. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
При раскопках нашли подковы, курительные трубки, темляки для холодного оружия, керамическую и стеклянную посуду и другие предметы. Особый интерес ученых вызвали нумизматические находки.
Оказалось, что археологи обнаружили голландский золотой дукат 1759 года и две бухарские латунные монеты 1910-1920 годов, бывшие в обращении при последнем эмире.
Как выяснили специалисты, дукат предполагали переплавить ради золота. Он был сложен, чтобы монета легче поместилась в плавильное устройство. «Насколько известно, голландский дукат при археологических раскопках в столице обнаружен впервые», — отмечает глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Найденные монеты передадут в Музей Москвы.
Дукаты начали выпускать в Голландии в 1580-е годы. Их вид не менялся около четырех веков. На монете изображался воин в доспехах с мечом в одной руке и стрелами в другой. Золотые дукаты были качественными и выпускались в большом количестве, благодаря чему быстро стали мировой валютой. Они были популярны во всей Европе, включая Россию.
Фото: pixabay