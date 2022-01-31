«Мелодия» выпустила вокальный цикл «Зимний путь» Шуберта

31.01.2022
Фирма «Мелодия» к 225-летию со дня рождения Франца Шуберта опубликовала оцифрованную запись одного из концертов фестиваля «Декабрьские вечера» 1985 года, где вокальный цикл композитора «Зимний путь» прозвучал в исполнении Петера Шрайера и Святослава Рихтера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Мелодии».
«Одно из самых интересных произведений эпохи романтизма — вокальный цикл Шуберта «Зимний путь» — прозвучало на фестивале «Декабрьские вечера» в исполнении Петера Шрайера и Святослава Рихтера, в этот год Рихтер отмечал свой 70-летний юбилей», — сказано в сообщении.
Выпущенная в 1987 году виниловая пластинка с записью концерта мгновенно стала фонографической редкостью, отметили в пресс-службе.
Фото: Pixabay