В Египте нашли уникальную гробницу, в которой проводили жертвоприношения

Археологи обнаружили семейную усыпальницу, устроенную в отличие от других могил в наземной постройке. Об этом пишет Live Science.





Некрополь расположен в Асуане на юго-востоке Египта. Это одно из 300 захоронений, обнаруженных близ Мавзолея Ага-хана. Он устроен на вершине холма на берегу Нила.





Внутри усыпальницы нашли 30 мумий, включая младенца, детей старшего возраста и пожилых людей. Специалисты предположили, что одна семья на протяжении веков хоронила в склепе своих членов. По предварительным оценкам, захоронения делали в период с I века до н. э. до II или III веков н. э.





По словам археологов, большинство захоронений в районе делали под землей или в холмах. Этот некрополь расположен внутри наземной постройки. По мнению экспертов, его могли использовать для проведения обрядов и жертвоприношений. Постройка могла быть священным местом, где приносили жертвы богу плодородия Хнуму, особо почитавшемуся в Асуане.





Специалисты нашли на стенах подстройки следы огня. Возможно, их оставили люди, проводившие обряды, или расхитители гробниц. Аргументом в пользу проведения жертвоприношений стали найденные в помещении кости животных, остатки фруктов и растений, вазы и другие предметы.





На следующем этапе работы археологи займутся исследованием находок, установлением их возраста и выяснением других деталей.





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