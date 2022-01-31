Вышел трейлер сериала по игре Halo

В Сети появился полноценный ролик по шоу Halo, основанному на серии популярных видеоигр. Видео разместили на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Paramount+.





Сериал выйдет весной. Его премьера запланирована на 24 марта на платформе Paramount+.





История разворачивается в будущем, когда Земля сталкивается с агрессией Ковенанта — объединения инопланетных рас, ведущих религиозную войну с целью уничтожить человечество. Для борьбы с союзом доктор Кэтрин Хэлси разрабатывает суперсолдат, которых называет спартанцами. Один из них — Мастер Чиф, молчаливый воин, никогда не снимающий шлем. Доктор Хэлси называет его лучшим оружием человечества.





«Мастер Чиф был усилен и натренирован с одной целью — выиграть эту войну. Он и другие спартанцы — наше единственное эффективное оружие в битве против Ковенанта. Он смертоносный, поддающийся модификациям и, самое главное, контролируемый», — говорит она.





В ходе войны Мастер Чиф находит некий объект, связанный с инопланетными расами. На Земле решают, что он обнаружил священный артефакт — Halo. Чем он на самом деле является — можно узнать в марте.





По словам создателей, сериал не будет частью основного канона, к которому относятся игры. Они будут развиваться, не пересекаясь друг с другом.





Мастера Чифа сыграл Пабло Шрайбер («Американские боги»), его цифровую помощницу Кортану — Джен Тейлор, которая озвучивала ИИ в оригинальной игре, доктора Хэлси — Наташа Макэлхоун («Шоу Трумана»). В проекте также задействованы Боким Вудбайн, Йерин Ха, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзач и Кейт Кеннеди.





Фото: кадр из трейлера сериала Halo