Театр имени Вахтангова продемонстрирует «Войну и мир» на гастролях в Екатеринбурге

Артисты Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова отправятся на первые гастроли нового спектакля «Война и мир» по роману Льва Толстого в постановке художественного руководителя труппы Римаса Туминаса. Об этом рассказал ТАСС директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

«Сегодня мы вылетаем в Екатеринбург, зрители которого первыми после москвичей увидят наш новый спектакль „Война и мир“. Он будет сыгран четыре дня подряд — 1, 2, 3 и 4 февраля на сцене Свердловского академического театра драмы (начало в 18:30). Все билеты проданы. Это очень волнительно. Как публика Екатеринбурга примет спектакль, продолжающийся пять часов», — заявил Крок.





По его словам, спектакль «Война и мир» создавался к 100-летию Театра имени Вахтангова. Премьера прошла 8 ноября 2021 года, в канун векового юбилея Вахтанговского театра, и с первых же представлений спектакль был признан самым ярким событием театрального сезона.





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